Йенс Столтенберг: «Турция и Греция начали переговоры по Средиземноморью»

Турция и Греция обсуждают механизм предотвращения военного противостояния в восточной части Средиземного моря. Переговоры проводятся на уровне военных делегаций двух стран и носят технический характер.

Об этом, как информирует Агентство Анадолу, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе.

Столтенберг напомнил, что Афины ранее опровергли заявление Альянса по договоренности о начале переговоров с Турцией.

«По итогам переговоров с лидерами двух стран, было принято решение о переговорах рабочих групп двух стран. Обсуждения технических вопросов уже начались. Цель диалога – формирование механизма предотвращения военного противостояния», — сказал Столтенберг, отметив, что никакой договоренности пока не достигнуто.

«Это переговоры не по устранению противоречий, а чисто технические обсуждения, направленные на вклад в посреднические усилия Германии по политического урегулированию между Турцией и Грецией», — подчеркнул генсек НАТО.