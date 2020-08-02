Йеменские мятежники заявили, что сбили беспилотник производства США

Сторонники йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) заявили, что сбили беспилотник американского производства в приграничном с Саудовской Аравией округе Харад. Об этом в воскресенье сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По утверждению хуситов, отряды противовоздушной обороны сторонников «Ансар Аллах» сбили самолет-разведчик RQ-20 американского производства неподалеку от приграничной саудовской провинции Джизан.

Официальных комментариев со стороны командования саудовской армии по данному поводу не поступало.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции под руководством Саудовской Аравии.(ТАСС)