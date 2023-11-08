Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» заявило о сбитом американском беспилотнике над территориальными водами страны. Об этом в эфире телеканала «Аль-Масира» заявил их военный представитель Яхья ас-Сариа, передает ТАСС.

«Наши средства ПВО сбили американский летательный аппарат MQ9, когда он осуществлял враждебные действия в воздушном пространстве над территориальными водами Йемена в рамках американской военной поддержки израильского образования», — сказал он.

По его словам, подобные враждебные действия не будут являться препятствием в деле оказания военной поддержки палестинскому народу.