Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» атаковали беспилотниками четыре объекта на территории Израиля, в том числе здание Генерального штаба. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

По его словам, ударам беспилотников также подверглись аэропорт Бен-Гурион, морской порт Ашдод и электростанция в Тель-Авиве. Как утверждает представитель сформированных хуситами вооруженных сил, атаки «успешно достигли своих целей».

1 сентября утром армия Израиля сообщила о перехвате беспилотника, летевшего со стороны Йемена. Согласно заявлению армейской пресс-службы, дрон был перехвачен за пределами израильского воздушного пространства. Информации о пострадавших или разрушениях на территории Израиля не поступало.