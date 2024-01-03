Хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» атаковали принадлежащее французской компании CMA CGM коммерческое судно Tage, направлявшееся в «оккупированную Палестину». Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

«Военно-морские силы Йемена провели целенаправленную операцию против корабля CMA CGM Tage, направлявшегося в один из портов оккупированной Палестины», — сказал представитель «Ансар Аллах» в эфире подконтрольного хуситам телеканала Al Masirah.

Сариа утверждает, что хуситы атаковали судно, поскольку его экипаж «отказался отреагировать на предупреждения военно-морских сил Йемена». Он также подчеркнул, что члены движения продолжат наносить удары по судам, направляющимся в Израиль.

Представитель «Ансар Аллах» также заявил, что попытки противодействия хуситам со стороны США не останутся без ответа.

«Вооруженные силы Йемена подтверждают, что никакое проявление американской агрессии не останется без ответа и соответствующих последствий», — сказал Сариа в эфире подконтрольного хуситам телеканала Al Masirah.