Ракета, выпущенная с территории Йемена, которую контролируют повстанцы-хуситы, поразила норвежский танкер Strinda. Судно получило повреждения, на нем начался пожар, но обошлось без жертв, сообщил агентству Reuters в ночь на вторник, 12 декабря, представитель Минобороны США. По его данным, на помощь пострадавшему танкеру прибыл американский эсминец USS Mason.

Инцидент произошел в 60 морских милях (111 км) к северу от Баб-эль-Мандебского пролива, соединяющего Красное море с Индийским океаном.

После нападения исламистской группировки ХАМАС на Израиль 7 октября нынешнего года хуситы начали нападения на торговые суда с применением дронов и ракет. Несколько дней назад хуситы объявили, что будут нападать на все суда, следующие в Израиль, независимо от того, кто ими владеет. Пока нет информации о том, направлялся ли танкер Strinda в израильский порт, как и о том, имеет ли он какое-либо отношение к Израилю. (DW)