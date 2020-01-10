Израильская армия собирается разрушить дома четырех палестинцев

Военные отмечают, что Атавна причастен к убийству израильского капрала Двира Сорека в августе 2019 года у поселения Мигдаль Оз под Вифлеемом. Ханатша и Мгамас участвовали в нападении на израильтян у источника Дани в окрестностях Рамаллы в августе 2019 года,когда была убита Рина Шнерб и ранены ее отец Эйтан и брат Двир. Кунба был членом отряда, который обстрелял машину раввина Разиэля Шевача в северной части Западного берега в январе 2018 года. Раввин погиб.