«Силы израильской армии штурмовали сирийский наблюдательный пункт и взорвали его с помощью взрывных устройств. Армия Израиля не потерпит никаких попыток нарушить суверенитет Государства Израиль и продолжит работу по обеспечению безопасности своих граждан», — говорится в заявлении в Twitter. (РИА Новости)