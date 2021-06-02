Израильские военные во вторник уничтожили наблюдательный пункт сирийской армии на Голанских высотах, заявив, что «не потерпят никаких попыток» нарушить суверенитет еврейского государства, сообщил представитель армии Израиля Авихай Эдри.
«Силы израильской армии штурмовали сирийский наблюдательный пункт и взорвали его с помощью взрывных устройств. Армия Израиля не потерпит никаких попыток нарушить суверенитет Государства Израиль и продолжит работу по обеспечению безопасности своих граждан», — говорится в заявлении в Twitter. (РИА Новости)