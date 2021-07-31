Власти Израиля обвинили иранское руководство в нападении на нефтяной танкер в Индийском океане. Министр иностранных дел Яир Лапид призвал международное сообщество принять в отношении Тегерана решительные меры. «Иран — не только проблема Израиля. Он является экспортером терроризма, разрушения и нестабильности, которая наносит вред нам всем», — написал он в Twitter.

По словам Лапида, он поручил израильским дипломатам инициировать в ООН меры в ответ на «террористические» действия Тегерана. Израильский министр также сообщил, что обсудил «необходимость серьезной реакции на нападение на корабль» с главой МИД Великобритании Домиником Раабом.

В результате предполагаемой атаки беспилотников на танкер MT Mercer Street, принадлежащий японской фирме и находящийся в эксплуатации израильской судоходной компании Zodiac Maritime, погибли два члена экипажа — гражданин Румынии и подданный Великобритании.

По данным израильской компании, в момент нападения судно находилось близ побережья Омана на пути из Танзании в ОАЭ. На сигнал бедствия отреагировали военнослужащие ВМС США и оказали помощь экипажу. По информации американской армии, имеются «четкие» указания на атаку с помощью беспилотников.

От Ирана официальной реакции не поступало. Иранский государственный телеканал Аль-Алам сообщил со ссылкой на «информированные региональные источники», что нападение было «ответом на недавнюю израильскую атаку» на один из аэропортов Сирии. (DW)