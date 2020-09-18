Израиль вернул жесткий карантин

В Израиле 18 сентября вновь начал действовать жесткий карантин. Ограничения вернули на три недели в связи с празднованием еврейского Нового года Рош ха-Шана на фоне роста числа заболевших коронавирусом людей, сообщает Корреспондент.net.

Вновь закрываются школы, детские сады, гостиницы, торговые центры, зоны отдыха и пляжи. Ресторанам разрешено продавать лишь на вынос. Жителям страны разрешено удаляться от дома на расстояние более 500 метров лишь в исключительных случаях.

Правительство Израиля приняло решение о возобновлении строгого общенационального карантина 13 сентября. Ограничения начали действовать в пятницу, 18 сентября, после обеда и продлится как минимум три недели.

В срок действия карантина попадают большие праздники: Новый год по иудейскому календарю (Рош ха-Шана) с 18 сентября по 20 сентября и Йом-Кипур (Судный день) 27 сентября и Суккот, или Праздник кущей (2-9 октября).

По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, решение принято в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом COVID-19. В Израиле в последний месяц резко обострилась ситуация с коронавирусом.