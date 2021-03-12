Израиль-Турция: союз или конфронтация?

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в выступлении 11 марта в рамках избирательной кампании в городе Бат-Ям заявил о начале процесса нормализации отношений Анкара — Тель-Авив, сообщает Haber7.

«Да, мы ведем переговоры с Турцией, и это положительный, конструктивный процесс», — ответил Нетаньяху на вопросы журналистов.

Чуть ранее министр энергетики Израиля Юваль Штайниц заявил, что его страна готова к сотрудничеству с Турцией, напоминает Regnum. По его словам, взаимодействие планируется расширять в нефтегазовой сфере.

Нетаньяху также отметил, что отношения с соседними странами в Восточном Средиземноморье — чрезвычайно важны для процветания и спокойствия региона.

Улучшения испортившихся отношений между Турцией и Израилем ждут многие и давно. Интересно, удастся ли сторонам выйти на реальное потепление и восстановление полноценного сотрудничества? Подходящее ли сейчас для этого время и условия? Какие политические и экономические выгоды сулит этим двум странам восстановление нормальных отношений?

На эти вопросы # ответили известные эксперты.

Игорь Семиволос, исполнительный директор Центра ближневосточных исследований (Киев):

— Следует отметить, что Турция и Израиль уже неоднократно демонстрировали намерения улучшить двухсторонние отношения, испорченные в далеком 2009 году, после начала израильской операции «Литой свинец» в Секторе Газа. В мае 2010 года, после захвата израильским спецназом турецкого судна «Мави Мармара», пытавшегося прорвать морскую блокаду палестинского анклава, они стали напряженными. С этого времени, по крайней мере на словах, стороны выражали надежду на их улучшение, но обстоятельства были против. Ставка Тель-Авива и Анкары на проведение независимой политики, намерения Турции получить поддержку арабской улицы, охваченной революционными потрясениями, доминирование дискурса безопасности в политике Израиля, практически свели эти попытки на нет.

Заявление Беньямина Нетаньяху следует скорее рассматривать как часть предвыборной кампании, где премьер-министр, находясь под огнем критики справа и слева, пытается убедить избирателей в эффективности и успешности своей внешней политики.

Что касается перспектив, то здесь действительно можно ожидать положительных изменений вне зависимости от того, кто в конечном итоге станет премьером в Израиле. Р.Т.Эрдоган сделал палестинский вопрос важным элементом двухсторонних отношений и не может автоматически отказаться от демонстрации солидарности, тем более, когда Израиль проводит политику расширения поселений на оккупированных территориях и их аннексию. Поэтому важным сигналом к потеплению будет возвращение к принципу “two state solution” (два государства для двух народов ) и возобновление полноценного переговорного процесса между израильтянами и палестинцами. Вполне вероятно этого следует ожидать к осени этого года, после выборов в Израиле и Палестине.

Турция заинтересована в позитивном для себя решении по Восточному Средиземноморью, где существует давний спор между Анкарой и Афинами. За последние десять лет Израиль значительно сблизился с Грецией и Кипром, поэтому расчет турецкой дипломатии очевиден – обеспечить учет турецкой позиции в израильской политике в этом регионе.

Таким образом, вероятно, следует в ближайшие год-два ожидать положительных изменений, но они во многом будут зависеть от международной конъюнктуры и геополитических решений.

Станислав Притчин, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М.Примакова (Москва):

— Здесь, мне кажется все-таки, что ключевой фактор сейчас, который работает на подобное сближение, это фактор Соединенных Штатов Америки.

Мы все прекрасно знаем, что у Турции на сей день отношения с США складываются очень напряженно, и мы видим серьезные изменения в подходах Белого дома уже к Израилю, которые разительно отличаются от того, что было при президенте Дональде Трампе. Сейчас мы видим, что администрация Байдена занимает более жесткую позицию в отношении Израиля, в основном по урегулированию палестинского вопроса. И в таких условиях, конечно же, Израилю нужно находить возможности для поиска надежных партнеров в новой конфигурации.

Понятно, что Израиль и Турция являются очень важными региональными игроками Средиземноморья, с амбициями несколько шире этого. И конечно, если мы теоретически допускаем возможность их сближения, понятно, что все равно оно будет каким-то ограниченным, поскольку у сторон слишком разные геополитические паттерны (шаблоны) и ценности. Поэтому они в любом случае будут несколько осторожно подходить к выстраиванию альянса, даже несмотря на то, что внешние обстоятельства будут их к этому подталкивать. В целом, мы видим, что в экономическом плане обе страны сильны и могут друг другу помогать, но опять же, только если им удастся перейти от конфронтационной к прагматичной модели взаимодействия.