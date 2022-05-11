Власти Израиля призвали в среду палестинскую сторону провести совместную патологоанатомическую экспертизу и совместное расследование гибели в лагере палестинских беженцев в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан репортера телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акили в ходе перестрелки между израильскими военными и вооруженными палестинцами. С таким заявлением выступил в среду в Кнессете (парламенте) премьер-министр еврейского государства Нафтали Беннет.

«Израиль призвал палестинцев провести совместную патологоанатомическую экспертизу и совместное расследование с использованием всех имеющихся документальных данных, чтобы установить истину. Как уже было сказано, палестинцы отказываются, и я ожидаю от них сотрудничества и в особенности непрепятствования расследованию», — сказал премьер.

Беннет отметил, что «Палестинская [национальная] администрация поспешила обвинить в случившемся Израиль», а ее глава Махмуд Аббас «выдвинул необоснованные обвинения в адрес Израиля еще до начала расследования». «По имеющимся у нас предварительным данным, с большой долей вероятности журналистка погибла от огня палестинских боевиков, но, чтобы выяснить истину, мы должны провести настоящее расследование», — добавил он.

По словам израильского премьера, «палестинцы на данном этапе препятствуют этому (совместному расследованию — прим. ТАСС)». «Выяснить истину без настоящего расследования не удастся», — добавил он и выразил сожаление в связи с гибелью журналистки.