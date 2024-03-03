Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал провести беспристрастное международное расследование гибели более ста мирных жителей сектора Газа в очереди за гуманитарной помощью. Это позволит сформировать ясную картину событий и ответственности, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС, опубликованном в субботу, 2 марта.

Боррель подчеркнул, что проводящий наземную военную операцию в секторе газа Израиль несет ответственность за соблюдение норм международного права и защиту распределения гуманитарной помощи среди гражданского населения. Ответственность за этот инцидент лежит на ограничениях, введенных израильской армией, и препятствиях воинствующих экстремистов поставкам помощи, указал дипломат.

Неутихающие боевые действия и игнорирование международного гуманитарного права приведут к полному хаосу, что сделает невозможным распределение гумпомощи, добавил он. Боррель особо выделил необходимость «восстановить минимальный порядок и безопасность в секторе Газа для сохранения гуманитарного пространства».

Заявлению Борреля предшествовала трагедия, разыгравшаяся в секторе Газа 29 февраля. Тогда во время доставки гуманитарной помощи погибли по меньшей мере 115 и пострадали более 750 человек. (DW)