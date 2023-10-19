Египет в ночь на 19 октября объявил об открытии «устойчивого» коридора доставки гуманитарной помощи в сектор Газа через пункт пропуска Рафах. Ранее о согласии Египта пропустить грузовики в Газу объявил президент США Джо Байден.

«Президент Египта Абдель Фаттах Сиси и американский президент Джо Байден договорились об устойчивых поставках гуманитарной помощи в сектор Газа через терминал Рафах», – объявил пресс-секретарь египетского президента Ахмед Фахми. Когда начнутся поставки, он не уточнил.

Незадолго до этого в самолете по пути из Израиля в США Байден сказал журналистам, что президент Египта в телефонном разговоре с ним согласился пропустить через пограничный пункт Рафах в Газу до 20 грузовиков с гуманитарной помощью.

«Если ХАМАС конфискует их или не пропустит – тогда все прекратится», – отметил Байден.

По его словам, грузовики с гуманитарной помощью пройдут погранпункт Рафах, скорее всего, не раньше пятницы, так как надо «залатать дорогу», чтобы автомобили прошли.

Байден уточнил, что в Газе распределением помощь займутся структуры ООН.

Глава отделения Красного Полумесяца в Северном Синае Халид Заед ранее рассказал, что на египетской стороне у Рафаха стоят более 200 грузовиков с тремя тысячами тонн гуманитарной помощи.

Израильские семьи, родственники которых находятся в заложниках в Газе, возмущены решением властей пропустить гуманитарную помощь — продовольствие, воду и медикаменты в сектор Газа из Египта, сообщает Times of Israel. Они считают, что гуманитарная помощь не должна поступать в Газу до тех пор, пока боевики радикальной палестинской группировки ХАМАС продолжают удерживать заложников. По последним данным в заложниках у ХАМАС находится около 200 человек. (svoboda.org)