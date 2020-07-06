Израиль напал на ядерный объект в Иране

Израиль совершил диверсию, приведя в действие на ядерном объекте в иранском Натанзе взрывное устройство, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
Организация атомной энергии Ирана (ОАЭИ) в четверг сообщила о происшествии на одном из строящихся объектов на заводе по обогащению урана в Натанзе, местные власти говорили о пожаре. Отмечалось, что никто не пострадал, утечки радиоактивных материалов не было. В воскресенье официальный представитель ОАЭИ Бехруз Камальванди заявил, что Иран на объекте в Натанзе планировал производство современных центрифуг.
Анонимный источник в разведке одной из стран Ближнего Востока заявил газете, что Израиль установил внутри объекта мощное взрывное устройство. Представитель спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) подтвердил изданию, что кто-то применил взрывчатку.
Ранее ряд западных СМИ выдвигал версии, что на ядерном объекте произошла диверсия.