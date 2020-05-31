Израиль может перенести аннексию Западного берега Иордана

Распространение суверенитета Израиля на части Западного берега реки Иордан может быть перенесено на несколько дней или недель, приводит радиостанция Гаалей ЦАХАЛ слова министра высшего образования и водных ресурсов Зеева Элькина.
В понедельник, 25 мая, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что распространение суверенитета Израиля на части Западного берега реки Иордан произойдет в июле, и намерений менять эту дату нет.
«Первое июля — это первая дата для распространения суверенитета, и она может быть отодвинута на несколько дней или недель», — заявил Элькин.(РИА Новости)