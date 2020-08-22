Изменены правила ввоза в страну товаров для личного пользования

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Кабинет министров внес изменения в «Льготные и упрощенные правила перемещения физическими лицами через таможенную границу товаров, не предусмотренных для производственных и коммерческих целей», утвержденные постановлением Кабмина от 14 октября 2013 года.

В связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал приказ.

Согласно приказу, товары, ввозимые на таможенную территорию страны один раз в месяц и общая таможенная стоимость которых не превышает 800 долларов США освобождаются от таможенной пошлины. До сих пор это условие относилось к товарам, общая таможенная стоимость которых не превышала 1 500 долларов США (дополнительные 500 долларов США для каждого сопровождаемого несовершеннолетнего физического лица).

Кроме того, теперь таможенной пошлиной не облагаются товары, ввозимые на таможенную территорию посредством международных почтовых отправлений или компанией, занимающейся транспортировкой, на имя одного физического лица в течение 30 (тридцати) дней, с общей таможенной стоимостью не выше суммы в эквиваленте 800 долларов США. Ранее этот лимит составлял 1 000 долларов США.