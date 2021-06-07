Кабинет министров внес изменения в «Правила создания докторантуры и приема в докторантуру».

Согласно поправке к закону «О воинской обязанности и военной службе» от 23 февраля 2021 года № 265-VIGD, призывники, успешно сдавшие первый экзамен при поступлении в докторантуру, имеют право на отсрочку на 3 месяца.

В связи с этим изменения, внесенные Кабинетом министров в «Правила создания докторантуры и приема в докторантуру»:

— Планы ежегодного приема в докторантуру и зачисления диссертантов представляются в Кабинет Министров Азербайджанской Республики соответствующими подведомственными им структурами на основании приказов высших учебных заведений, научных учреждений и организаций, утверждаются ежегодно до 1 апреля на основании заключений Национальной Академии Наук Азербайджана и Министерства образования Азербайджанской Республики.

— Прием в докторантуру должен проводиться в течение июня (экзамен по иностранному языку) и сентября (экзамен по философии и специальности) каждого года.