Избирком Боливии предложил принять закон о переносе выборов для прекращения протестов

Высший избирательный суд (ВИС) Боливии, выполняющий функции Центризбиркома, предложил принять закон о переносе президентских выборов на 18 октября для урегулирования ситуации с протестами и перекрытием дорог. Текст документа с инициативой опубликовал в понедельник экс-президент Эво Моралес, выразивший поддержку предложению.

«Я призываю лидеров общественных и народных движений рассмотреть черновой вариант меморандума о взаимопонимании, разработанный ВИС и общественными организациями при наблюдении ООН. Согласно нему, 18 октября — это окончательная дата выборов, и они не могут быть перенесены», — написал он в Twitter.

В документе, подписанном председателем ВИС Сальвадором Ромеро, говорится, что инстанция обязуется «договориться с органом законодательной власти о принятии закона, согласно которому голосование на всеобщих выборах пройдет 18 октября».