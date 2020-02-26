Из-за угрозы коронавируса предложено закрыть школы и детские сады

Распространение опасного вируса требует от властей безотлагательных мер. В первую очередь необходимо приостановить занятия в школах и университетах, а также временно закрыть детские сады.

В связи с ростом опасности распространения коронавируса руководитель Движения за благоденствие и процветание Азербайджана, ученый-экономист Губад Ибадоглу выступил с программой немедленных действий. Руководитель общественной организации призывает временно прекратить занятия в школах и университетах, закрыть дошкольные детские учреждения:

«География коронавируса стремительно расширяется. Опасной болезни не могут в полной мере противостоять даже страны с развитой медициной. В соседнем Иране, кстати, занимающем второе место после КНР по масштабам эпидемии, вирус уносит жизни людей, и это представляет угрозу для соседних государств. И несмотря на заверения иранских чиновников о 15-ти скончавшихся гражданах, официальные сводки летальных исходов не внушают доверия. Скорее всего, эти данные сфальсифицированы».

Эксперт напомнил, что Иран пользуется большой популярностью у наших граждан. По статистике каждый второй из пяти выезжающих за рубеж азербайджанцев посещает эту страну. Обычно наплыв иранцев в Азербайджан приходится в канун Новруза, а значит, уже в двадцатых числах марта ситуация может обостриться. Печально, но факт — этому не сможет помешать азербайджанская система здравоохранения.

Чтобы свести к минимуму риски, председатель движения предлагает приостановить в двустороннем порядке коммуникативные, транзитные и транспортные связи с Ираном. «Приезжающих на территорию Азербайджана из Китая и 30-ти стран, где распространен вирус, следует подвергать тщательному медицинскому обследованию. Пограничные пропускные пункты на границе с Ираном должны быть закрыты для отправки, прибытия и транзитных перевозок», — говорит Ибадоглу.

В том числе предлагается поручить Министерству здравоохранения обеспечить медицинский персонал, больницы, поликлиники и диагностические центры страны необходимыми медицинскими препаратами, проводить обследования лиц с подозрением на коронавирус только в специализированных медицинских учреждениях. Предлагается отложить массовые спортивные, культурные и др. мероприятия, в том числе свадебные и прочие торжества, сопряженные со скоплением людей.

В течение этой недели организовать просветительскую работу в дошкольных и средних общеобразовательных заведениях, колледжах, техникумах и университетах Баку, Гянджи, Сумгайыта и др. городов республики. В целях профилактики распространения вируса со следующей недели прекратить учебный процесс до Новруза.

Также необходима просветительская работа о мерах защиты от вируса среди населения и в средствах массовой информации. Отмечается важность ограничить посещение гражданами объектов общепита, имеющих отношение к странам, находящимся в зоне распространения вирусного заболевания. Особенно если там используются продукты, импортируемые из этих стран. Усилить надзор над ввозом и вывозом лекарств и препаратов медицинского назначения, обеспечить адресную доставку основных медикаментов по назначению за счет средств государственного бюджета.

Движение за благоденствие предлагает также усилить интенсивность авиаперелетов по маршруту Баку-Нахчыван, понизив стоимость билетов ввиду временной блокады НАР. Наконец, максимально сократить пользование общественным транспортом — метро и автобусами.

«Наше предложение временно закрыть детские сады, школы, колледжи, техникумы и университеты до праздника Новруз будет наиболее резонансным, поэтому хочу остановиться на этом подробно, — сказал Ибадоглу. — Дело в том, что родители опасаются отправлять туда детей. Кроме того, в марте 15 нерабочих дней, включая выходные, а значит, пробелы в образовательном процессе будут небольшие — их можно наверстать к концу лета».

По словам ученого, такие меры необходимы, поскольку местное здравоохранение находится на невысоком уровне — скорость распространения вируса в Азербайджане может быть высокой.