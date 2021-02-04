Из столицы в регионы: крупные города ждет отток населения

Освобождение оккупированных земель приведет к усилению процесса рурализации, то есть оттоку населения из городов в сельскую местность. В этом уверены многие отечественные эксперты. По прогнозам, население крупных городов Азербайджана сократится где-то на 10%.

В Карабахе и прилегающих к нему районах будет осуществлено масштабное строительство, крупные проекты, что подтолкнет к переезду многих граждан, в том числе не из числа вынужденных переселенцев.

Отметим, что рурализация в Азербайджане начала наблюдаться уже несколько лет назад благодаря претворению в жизнь программы развития регионов. К возвращению из столицы в родные места людей ранее подтолкнула также девальвация 2014 года, а в этом году – пандемия коронавируса.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев отметил в беседе с «Зеркало», что во многих странах граждане, проживающие в сельской местности, живут не хуже, чем жители крупных городов.

По словам эксперта, чтобы население возвращалось в регионы, таким же образом дела должны обстоять и в Азербайджане.

На днях президент страны Ильхам Алиев утвердил распоряжение в связи с национальными приоритетами по социально- экономическому развитию «Азербайджан 2030». Основная цель в долгосрочной перспективе –привести степень развития регионов в соответствие с уровнем развития столицы.

Агаев отметил, что претворение данной цели в жизнь приведет к увеличению числа граждан, переезжающих в регионы из крупных городов. Но надо создать им условия жизни, приближенные к городским, чтобы в домах стабильно были электричество, газ, вода.

Нужно не только обеспечить их достойной зарплатой и построить жилые дома. Важно строить и достаточное количество детских садов, ресторанов, должна быть индустрия развлечений.

«Возможно, стоит строить не села, а только города. Можно жить в высотке и быть фермером. Есть опыт Китая, Кореи и Кубы, который можно заимствовать. Нужен синтез города и деревни, новый подход»,– сказал он.

Что касается обозримого будущего, то, он подчеркнул, что отток населения на освобожденные территории будет наблюдаться.

«Те вынужденные переселенцы, которые сейчас проживают в общежитиях, в далеко не комфортных условиях возле Гянджи и Мингячевира, возможно, вернутся в родные места. Но из столицы отток будет намного меньший. Наш Центр изучал общественное мнение по этому поводу, и мы общались с вынужденными переселенцами из Баку. Так вот, немало среди них тех, кто не планирует возвращаться. Они говорят о том, что они только обустроились, наладили свою жизнь, а на освобожденных территориях им придется начинать все заново. Отток будет преимущественно за счет старшего поколения. Также поедут туда те, кто будут заняты в строительстве, различные специалисты»,– сказал он.

Как считает эксперт, к переезду больше готовы те, кто не имеют в столице постоянного хорошего дохода. По его мнению, нужно стимулировать к переезду именно молодежь.

Говоря о том, пойдет ли отток населения на благо крупным городам, в первую очередь Баку, Агаев отметил, что можно в качестве примера взять Москву. Сейчас из этого города уехали многие трудовые мигранты из Средней Азии, работавшие на стройках, и строительных работ стало меньше, цены поднялись на строительство.

«Если из Баку уедут те жители регионов, которые сейчас заняты в сфере строительства и торговли, на какое-то время образуется пустота. Городские жители, как правило, не идут работать на стройку. Пустота негативно повлияет на валовую внутреннюю продукцию, поднимется стоимость услуг»,– считает он.

Экономист Натиг Джафарли отметил, что после обретения нашей страной независимости Баку стал местом, где можно было реализовать экономические возможности. Потому из регионов в столицу был большой наплыв, хотя инфраструктура Баку была рассчитана на 2 миллиона. Сейчас по сути Баку, Хырдалан и Сумгайыт стали одним большим мегаполисом. Почти половина населения страны живет в этом регионе.

«Многие сейчас прогнозируют обратный отток благодаря большим вливаниям в развитие освобожденных территорий, большие инфраструктурные проекты. Это создаст рабочие места, что будет способствовать переезду туда граждан. Если в регионах будут созданы все возможности для жизни и работы, такое возможно, но вряд ли это произойдет в ближайшие год – два. На обеспечение безопасности и создание инфраструктуры может понадобиться 5-10 лет. Все зависит от того, как будет осуществляться задуманное, так как иногда декларативные цели сильно расходятся с реальностью»,– сказал экономист.

По его мнению, отток населения не может негативно повлиять на Баку, так как здесь большой уровень безработицы, что выявила пандемия. Если все сделать правильно, то для Баку отток части жителей станет благом, так как город сильно перегружен.