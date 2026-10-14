Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро обвинил американского бизнесмена Илона Маска в использовании своей социальной сети X для организации «массовых кампаний по онлайн-преследованию» европейских лидеров.

Заявление главы французского внешнеполитического ведомства приводит The Guardian, сообщает «Европейская правда».

Барро выступил против иностранных попыток дестабилизировать ситуацию во Франции накануне президентских выборов в следующем году, подчеркнув роль, которую социальные сети начали играть в глобальной борьбе за демократию.

«Силы, стремящиеся подорвать демократию, сейчас доминируют в информационном пространстве, где они применяют тактику, направленную на поляризацию общественной дискуссии», – отметил французский министр.

В результате, по его словам, «политические движения с авторитарными целями», которые «играют на руку заклятым врагам демократии», набирают силу в Европе и Северной Америке.

«Они усугубляют поляризацию наших обществ. Их конечная цель очевидна: захватить власть, а затем создать условия, чтобы никогда её не отдавать», – убеждён Барро.

Барро отдельно упомянул Маска, самого богатого человека в мире и владельца социальной сети X.

«Илон Маск развернул масштабные кампании онлайн-преследований против европейских лидеров, чтобы влиять на дебаты, используя вирусную популярность своей социальной сети», – подчеркнул он.

Министр добавил, что французское правительство работает над тем, чтобы реагировать на ситуацию, в которой оплачиваемые или нанятые инфлюенсеры пытаются использовать вирусный потенциал цифровых платформ.

«Цель Кремля четко сформулирована: положить конец нашим либеральным демократиям в пользу нового авторитаризма. Другие игроки также стремятся к этой цели, пытаясь диктовать Европе, какие демократии являются «хорошими», а какие – «плохими», исходя из того, соответствуют ли они их собственным интересам», – сказал он.