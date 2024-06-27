Цифровизация призвана сделать жизнь людей более комфортной и прочно вошла в жизнь жителей крупных городов – где-то в большей, где-то в меньшей степени. Однако, как считают многие эксперты, нужно повсеместно внедрять такие технологии и в сельской местности, чтобы повысить ее привлекательность для местных жителей.

Порядка 56% жителей Земли проживает в городах, а к 2050 году, по прогнозам ООН, эта цифра приблизится к 68,6%. Многие города уже давно перенаселены, что влечет за собой экологические и социальные проблемы. Продовольственная и сельскохозяйственная организация объединенных наций (FAO) уверена, что цифровизация деревень повысит благосостояние их обитателей и у них не будет необходимости мигрировать в поисках работы в города и другие страны, как это часто происходит сейчас. ЕС в свою очередь продвигает в Европе концепцию «умных деревень», считая, что они возродят сельскую местность, благодаря цифровым и социальным инновациям.

В Азербайджане, как и во многих странах, проблема урбанизации стоит остро, так как жители регионов продолжают ехать в Баку в поисках возможностей, которые они не могут реализовать на местах. А столица, понятное дело, не резиновая… Кто-то уезжает на заработки за пределы республики. Потому так важно развивать сельскую местность: создавать там новые рабочие места с достойной оплатой труда, организовывать разносторонний досуг граждан, предоставлять широкий спектр услуг и использовать инновации.

На сегодняшний день в нашей стране концепции «умный город» и «умное село» являются основополагающими в восстановлении освобожденных территорий. Внедрение современных технологий в селах данного региона должно способствовать более быстрому возвращению туда населения и возрождению там сельских общин. В целом, по мнению международных специалистов, создание подобных населенных пунктов поможет в достижении Целей устойчивого развития.

Так надо ли в дальнейшем расширять географию «умных» сел по всей стране, и приведет ли это к тому, что сельские жители перестанут ехать в Баку на заработки? Напомним, что в 2021 году Всемирный банк подготовил аналитический отчет о потенциале сельских населенных пунктов по всей территории Азербайджана в связи с превращением их в «умные центры» и налаживания связи между ними.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев отметил в беседе с #, что уровень жизни в деревне никогда не будет приравнен к городскому. Но это не означает, что нельзя сделать сельскую жизнь максимально комфортной – можно и нужно.

«Концепция устойчивого развития регламентирует очень многие пункты, вплоть до того, сколько скамеек должно приходиться на определенное количество жителей. Есть показатели для любой населенной местности. Что касается «умных» городов и сел, то в них в первую очередь должно быть интеллектуальное управление жилищно-коммунальным хозяйством. В таких населенных пунктах должны быть визуальные датчики, контролирующие степень загрязнения и подающие сигнал о необходимости уборки. А вот «умные» жилые дома и квартиры, на мой взгляд, будут уже лишними. Необходимо организовать и бесперебойную подачу газа, света, воды, и использовать при этом по возможности чистые технологии – солнечную и ветреную генерацию», – сказал он.

Но и тут, по его словам, есть свои плюсы и минусы. Плюс — это экологически чистая энергия, минус – солнечные панели занимают большие территории.

«К тому же, чтобы солнечная панель окупилась, нужно лет 15 и до сих пор не решен вопрос их утилизации, а ведь при их производстве используют некоторые вредные вещества. Сейчас в мире есть и проблема утилизации литиевых аккумуляторов электрокаров. Мы же до сих пор не можем разобраться даже с утилизацией покрышек», – отметил эксперт.

По его мнению, создание таких населенных пунктов вряд ли решит проблему урбанизации.

«Если автоматизация будет на максимальном уровне, это сократит рабочие места даже в сельском хозяйстве. Например, при наличии самоуправляемого трактора, трактористы больше не будут нужны. Зато нужны будут специалисты, которые смогут эксплуатировать всю эту технику, а будут ли там таковые? Тогда необходимо готовить соответствующие кадры. Нужно продумать меры по существенному увеличению рабочих мест в сельской местности, только в этом случае она будет развиваться», – поделился Агаев.

Эксперт-экономист Рауф Гараев в свою очередь отметил, что деревни, в которых повсеместно применяют смарт-технологии, в мире все еще новшество, но они уже есть в разных странах. Например, в Китае смарт-деревень уже немало, а также есть «умные» полицейские участки, где самих полицейских нет, а вместо них работают видеокамеры.

По его словам, «умные» цифровые деревни – это хорошо, но повсеместное внедрение технологий приводит к сокращению рабочих мест. Конечно, такие населенные пункты куда более комфортны, чем обычные, однако нужно создать условия для того, чтобы жители зарабатывали там, где живут.

«Сейчас у нас ведутся работы в этом направлении, но между столицей и регионами существует огромный разрыв. Рабочих мест в Баку намного больше и зарплаты там выше, есть перспективы роста. В столице можно уйти с одной работы и найти другую, тогда как в районах это крайне сложно сделать. Потому там люди стараются сохранить свою работу до наступления пенсионного возраста. Прекращение оттока населения из сельской местности, а может даже дезурбанизация, произойдет только в том случае, если в регионах будет все то, что есть в столице», – поделился своим мнением экономист.