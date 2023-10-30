В Украине планируют запустить «смарт-мобилизацию», которая позволит гражданам самостоятельно выбирать специализацию, на которую они желают мобилизоваться.

Как передает #, об этом в интервью РБК-Украина заявил вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«Мы хотим запустить так называемую «смарт-мобилизацию», когда человек самостоятельно выбирает — это даже не о мобилизации, человек сам себе выбирает — специальность, на которую он хочет мобилизоваться, и не под принуждением, а самостоятельно. То есть человек решил, что он хочет служить в Вооруженных силах Украины», — сказал он.

Федоров отметил, что подобный пилотная версия проекта планируется к запуску в течении нескольких месяцев.