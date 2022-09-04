Из портов Украины утром в воскресенье, 4 сентября вышли еще 12 судов с агропродукцией, сообщает Министерство национальной обороны Турции.

Поставки агропродукции из портов Украины продолжаются в соответствии с графиком и под контролем Совместного координационного центра в Стамбуле, отметили в ведомстве.

22 июля в Стамбуле в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша было подписано соглашение по безопасной транспортировке зерна из портов Украины. Подписи под документом поставили представители Украины, России, ООН и Турции.

Зерновое соглашение распространяется на украинские порты Одесса, Южный и Черноморск.

В рамках реализации положений Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины был создан Совместный координационный центр, который следит за безопасным прохождением кораблей с агропродукцией по морскому коридору, осуществляет досмотр судов, чтобы не допустить контрабанды оружия и исключить провокации. (Агентство Анадолу)