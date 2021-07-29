Особо опасный террорист РКК Джимшит Демир схвачен на севере Ирака в результате успешной операции Национальной разведывательной организации Турции (MİT), сообщает Агентство Анадолу.

По информации источников в структурах безопасности Турции, террорист под кодовым именем «Пиро Каркер» разыскивался по красному циркуляру Интерпола.

Демир долгие годы орудовал в рядах РКК в районах Хакурк, Гара и Кандиль на севере Ирака.

В 2014 году он перебрался в Сирию и начал преступную деятельность в рядах сирийского крыла РКК, а затем вернулся в Ирак.

Террорист был схвачен в результате операции MİT при попытке бегства в Европу и доставлен в Турцию.