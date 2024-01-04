Усилиями Национальной разведывательной организации Турции (MİT) в провинции Сулеймания в Ираке нейтрализован опасный террорист PKK, участвовавший в подготовке атак на Турцию.

Как сообщили источники в турецких структурах безопасности, Садык Шейх Ахмет под кодовым именем «Эриш Берхведан» орудовал в окрестностях города Панджвин.

По данным турецких спецслужб, террорист оказывал стратегическую поддержку PKK в планировании атак в Ираке.

С началом вооруженного противостояния в Сирии прибыл в Турцию, а в 2015 году вернулся обратно в Арабскую Республику, где долгое время «работал» на террористическую организацию YPG (сирийского крыла PKK).

Позже перешел в Ирак, где действовал в координации с главарями PKK, орудующими вблизи иракско-иранской границы. (Агентство Анадолу)