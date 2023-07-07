Президент Украины Владимир Зеленский отправится с официальным визитом в Словакию после посещения Болгарии и Чехии.

«Добро пожаловать в Словакию», — написала президент, прикрепив фотографию с главой украинского государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Словакии Зузану Чапутову в Twitter.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 7 июля, прибыл с рабочим визитом в Словакию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского.

Украинский лидер в Братиславе встретится с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, премьер-министром Людовитом Одором и главой Национального Совета Борисом Колларом.

«Вместе с нашим надежным соседом говорим о конкретной оборонной поддержке и евроатлантической интеграции Украины, саммите НАТО и формуле мира, двустороннем сотрудничестве, энергетической безопасности», — написал Зеленский.