Сегодня Исполнительная Власть города Сумгайыта с целью оказания гуманитарной помощи украинскому народу отправила гуманитарную помощь, состоящую из продуктов питания, бытовых и медицинских расходных материалов.

АПА сообщает, что в гуманитарный груз входят продукты с длительным сроком хранения (консервы, крупы, сухие корма и т.д.), а также детское питание, лекарства и одежда.

Гуманитарный груз, который будет доставлен самолетом в аэропорт Варшавы в Польше, вылетел из Международного аэропорта имени Гейдара Алиева в 10:00 с участием посла Украины в нашей стране и представителей Сумгайытской городской исполнительной власти.

Гуманитарная помощь общим весом 50 тонн была подготовлена в ответ на официальное обращение от администрации Черкасской области Украины в Исполнительную власть города Сумгайыта и предназначена для нужд населения города Черкассы.

Напомним, что некоторое время назад в прессе появилась информация о том, что Городская Исполнительная власть Сумгайыта отправит гуманитарную помощь в украинский город Черкассы.

«Благодарю Азербайджан за отправку гуманитарной помощи Украине».

Об этом сказал посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.

Посол отметил, что с начала российско-украинской войны Азербайджан направил Украине гуманитарную помощь на сумму 20 миллионов долларов США.

«Это не формальный жест. Азербайджан оказывает помощь украинскому народу в трудный день, в важное время. Помимо необходимых продуктов питания здесь есть и медицинские принадлежности. Я хочу поблагодарить город Сумгайыт. Это настоящий жест дружбы», — сказал он.