Июль 2023 года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений. Также ученые считают, что он может быть самым теплым за последние 120 000 лет на планете.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Travel Tomorrow.

Регионы в Северной Америке, Европе и Азии страдают от аномально высоких температур, а мировые океаны нагреваются до беспрецедентных уровней.

Два глобальных климатических органа, Служба изменения климата Коперник (C3S) Европейского Союза и Всемирная метеорологическая организация (ВМО), объявили, что чрезвычайная жара бьет рекорды со значительным отрывом от прошлых показателей. И это вызывает тревогу по ускорению влияния изменений климата.

Сначала самым жарким июнем за всю историю наблюдений объявили июнь 2023 года, а далее такой же вывод сделали и по июль.

По словам директора группы климатического анализа Национального управления океанических и атмосферных исследований США Расселла Воса, температурные рекорды обычно бьются с шагом в сотые доли градуса по Цельсию, но в этом году в июле было все по-другому: за первые 23 дня средняя температура воздуха подскочила на 16,95 градуса по Цельсию.

Это значительно превысило предыдущий рекорд в 16,63 ˚C, установленный в июле 2019 года. Согласно отчету, такая тенденция согласуется с глобальным консенсусом о том, что климатические изменения, вызванные деятельностью человека, негативно влияют на планету.

«Почти каждый месяц этого года был в пятерке самых жарких за всю историю наблюдений. Это самые жаркие температуры в истории человечества», – сказала замдиректора Copernicus Саманта Берджесс.

Климатические данные, полученные учеными из колец деревьев, коралловых рифов и кернов глубоководных отложений, еще больше подтверждают это утверждение.

«Данные из этих природных «архивов» также дают ценную информацию о климатической истории нашей планеты. Мы можем предположить, что Земля не испытывала такого тепла примерно 120 000 лет», – пишет издание.