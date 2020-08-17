ИВ Баку должна раздать всем резиновые сапоги, ласты и акваланги, а депутаты – принять спецзакон…

В культовом советском фильме «Служебный роман» в песне, которую исполняет Алиса Фрейндлих, есть такие слова: «У природы нет плохой погоды, каждая погода благодать». Возможно, так оно и есть, но тут следует уточнить: в каком городе? Например, в столице солнечного Азербайджана — Баку, каждая погода – напасть. Вне зависимости от времени года.

Летом то и дело возникают проблемы c кондиционированием в автобусах, зимой частенько оставляют жителей Баку без газа, осенью существенные проблемы для населения создают проливные дожди, а весной… Более или менее весну можно считать благодатью, и то, если данное время года обделит нас дождями.

А сегодня хотелось бы поговорить об осени. И хотя эта пора еще не вступила в свои права, на дворе август, тем не менее, сегодняшний дождь показал, что осень не за горами.

Итак, в Баку пошел дождь. Пожалуй, на этом можно было бы поставить точку, так как бакинцы знают, что между осадками и стихийным бедствием давно уже стоит знак равенства, но из уважения к погоде мы все же продолжим.

Из года в год мы говорим, пишем, снимаем (осталось только спеть и сплясать), что каждый раз даже после обыкновенного дождика (мы уже не говорим о ливне), Баку превращается в настоящую Венецию. На улицах столицы практически нет луж, их заменили полноводные реки.

На протяжении десятков лет городские власти не в состоянии справиться с поистине глобальной проблемой: привести в порядок ливневые стоки. Согласитесь, что дренажная система в нашем города работает, как и чиновники из Исполнительной власти города Баку, то есть, никак.

Мало нам было коронавируса, так еще и летний дождь создал для измученных граждан проблемы. Вот уж точно: не понос, так золотуха. Кстати, даже такой смертельный вирус постепенно отступает, а вот с канализационной системой справиться нам не по зубам.

Порой, думается, может этим вопросом всерьез заняться нашим народным избранникам? Я не о том, чтобы наладить нормальную работу канализационной системы, нет. Эта задача не имеет у нас решения. Может, депутатам принять закон о запрете на всякого рода осадки в Азербайджане? Возможно, кому-то это покажется нонсенсом, но наши «слуги народа» еще и не такие нелепые вопросы обсуждали.

Кто-то из великих придумал универсальный рецепт здоровья: «Держи ноги в тепле, голову – в холоде, и ты оставишь не у дел всех врачей». Жителей Баку это не касается, так как невозможно в осенних туфлях войти в «городскую реку» и не промочить ноги. Ну, а если промочил ноги, то и голова вскипает от возмущения бездарной работой городских властей.

Естественно, что все эти «мелочи жизни» неведомы городским чиновникам, щеголяющим в итальянских или австрийских туфлях. Да и то большую часть времени находятся либо в персональных автомобилях, либо в уютных кабинетах.

И все же я считаю, что эту вечную бакинскую проблему можно решить в кратчайшие сроки. Для этого достаточно, чтобы вся чиновничья команда исполнительной власти столицы прогулялась (не проехалась) по проспекту Ходжалы в Хатаинском районе, где и были сделаны эти фотографии. Увы, это из области фантастики.

Поэтому нам лишь остается обратиться к городским властям с просьбой. Впереди осень, а Милли Меджлис пока не принял закона о запрете на осадки, потому обеспечьте среднестатистического гражданина резиновыми сапогами, ластами и аквалангами. Желательно, бесплатно. Не забывайте, что у среднестатистического гражданина среднестатистическая зарплата…