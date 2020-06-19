Итоги видеосаммита: ЕС утверждает, что Восточное Партнерство для него — приоритет

Как и анонсировалось ранее, лидеры 27 стран Евросоюза и шести государств программы Восточное Партнерство (ВП) провели в четверг саммит в формате видеоконференции. В частности, в нем приняли участие канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Австрии Себастьян Курц. Главы государств и правительств обсудили три темы: борьбу с пандемией нового коронавируса и ее последствиями, стратегическую важность ВП, а также долгосрочные задачи этой программы.

Лидеры ЕС определили пять долгосрочных целей политики ВП, которые должны быть утверждены на физическом саммите в марте 2021 года. Об этом, как передает «Европейской правда», заявил глава Европейского совета (президент ЕС) Шарль Мишель по итогам видеоконференции.

«Восточное Партнерство — это приоритет внешней политики ЕС, и оно будет оставаться таковым наряду с нашими европейскими приоритетами демократии, прав человека, верховенства закона, гендерного равенства, структурных реформ и борьбы с дезинформацией», — сказал он.

По его словам, «сильная европейская поддержка ясно показывает, какое значение ЕС придает ВП». «Лидеры выразили политическую волю продолжать строить общие демократию, процветание и стабильность, опирающиеся на наши общие ценности, посредством правил международного порядка и международного права.

За последние 10 лет наше сотрудничество расцвело, торговля с шестью партнерами удвоилась. Мы определили пять приоритетов, пять основных тем для физического саммита в Брюсселе, чтобы в следующем году утвердить совместную декларацию», — сказал Мишель.

Председатель Еврокомиссии (премьер-министр ЕС) Урсула фон дер Ляйен уточнила, о каких именно приоритетах идет речь. «Во-первых, мы хотим сфокусированного на экономике партнерства, которое создает рабочие места, контакты между странами и возможности для молодежи», — сказала она.

Вторая важная тема — укрепление государственных институтов, соблюдения прав человека, гендерное равенство и верховенство права.

Третьим приоритетом фон дер Ляйен назвала партнерство, которое объединяет: «Мы должны принять цифровую трансформацию, которую мы видели во время пандемии и которая доказала важность цифровизации. ЕС будет работать с партнерами для модернизации соответствующей инфраструктуры».

Четвертым приоритетом является устойчивость — речь идет о климатических изменениях и соответствующем реагировании на них.

Пятое — Еврокомиссия продолжит информировать об ощутимых результатах, которые граждане стран ВП получают от сотрудничества с ЕС.

По словам фон дер Ляйен, между 2016 и 2019 годами объемы торговли между Евросоюзом и всеми шестью партнерами существенно выросли – например, с Украиной на 50%, а с Азербайджаном — на 55%.

Кстати, президент Азербайджана тоже выступил на саммите. Как передает его пресс-служба, Ильхам Алиев заявил: «Сотрудничество с ЕС является одним из основных приоритетов внешней политики Азербайджана. Мы тесно сотрудничаем со многими членами ЕС». Он отметил, что Азербайджан подписал соглашение о стратегическом сотрудничестве с 9 странами-членами ЕС.

По его словам, Евросоюз является основным торговым партнером Азербайджана: на долю стран сообщества приходится почти 50% торговли республики.

«Мы сейчас находимся на заключительном этапе переговоров о подписании нового соглашения о сотрудничестве с ЕС. 90% текста уже согласовано. Два года назад в Брюсселе был парафирован документ «Приоритеты сотрудничества» между Азербайджаном и ЕС, и этот документ подчеркивает приверженность обеих сторон принципам независимости, суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ», — сказал И.Алиев.

Не забыл он повторить и то, что Азербайджан уже около 15 лет является надежным поставщиком нефти на европейские рынки.

«В ближайшее время мы начнем обеспечивать страны-члены ЕС природным газом. Наша страна инициировала и профинансировала строительство Южного газового коридора – 3500-километровой интегрированной трубопроводной системы, которая соединит Азербайджан с рынками ЕС. Южный газовый коридор является проектом энергетического сотрудничества, энергетической безопасности и диверсификации», — подчеркнул президент Азербайджана.

Несколько слов сказал и премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, в основе повестки властей борьба с коррупцией и реформирование судебной системы. «Однако, наши усилия встречают сильное сопротивление бывших олигополий и коррумпированных кругов. Те, кто боится потерять свое незаконно нажитое имущество, спекулируют СМИ и распространяют фальшивые сведения, чтобы сеять недоверие в отношении правительства и принизить усилия по противодействию пандемии коронавируса. Несмотря на все эти препятствия, мы решительно продолжим реформы для того, чтобы демократия в Армении стала необратимой», — заявил премьер.

А вот президент Украины Владимир Зеленский несколько удивил лидеров ЕС. Он заявил, что ВП полезно для страны, если только приближает ее к членству в ЕС. «ВП не должно ограничивать амбиции партнеров. Кому-то достаточного политического диалога, кому-то — стратегического партнерства с ЕС, кто-то стремится к общему рынку на основании «четырех свобод», а кто-то, как Украина, требует полноправного членства в ЕС», — цитирует Зеленского его пресс-служба.

Во-первых, необычно слово «требует». А, во-вторых, пока что участие в ВП не предусматривает перспективы членства, и любое упоминание этой темы сильно раздражает некоторые страны ЕС, например Францию. Спорной для них является даже намного более мягкая формулировка «европейские устремления», напоминает Deutsche Welle.

Одним словом, невзирая на всю выражаемую поддержку в адрес стран-участниц ВП, главные лица в ЕС пока что и думать себе не позволяют о перспективах их физической интеграции в семью европейских народов. Что, безусловно, не воодушевляет.