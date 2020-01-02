Итоги года в событиях: вспоминаем главные события в культуре за 2019 год

Культурная жизнь Азербайджана в 2019 году была насыщенной и богатой как на события местного масштаба, так и крупные международные мероприятия.

# подводит итоги года обзором главных событий в сфере культуры.

Распоряжением Президента Азербайджана 2019 год был объявлен «Годом Насими». В Азербайджане прошли многочисленные мероприятия и фестиваль, посвященные 650-летию со дня рождения великого азербайджанского поэта и мыслителя. А в Москве открыли памятник Имадеддину Насими. Автором скульптуры является академик российской Академии художеств Айдын Зейналов. Памятник находится в атриуме Всероссийской Государственной библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино. В данном «музее под открытым небом» установлено более 30 скульптурных монументов, включая памятник азербайджанскому писателю и философу Мирза Фатали Ахундову.

В 2019 Азербайджан торжественно отметил 100-летие со дня рождения выдающегося азербайджанского писателя Исмаила Шихлы. Официальные мероприятия были организованы Министерством культуры согласно распоряжению главы государства. Творчество Исмаила Шихлы неподвластно времени. Словно энциклопедия азербайджанского народа, оно дает ответы на многочисленные вопросы, учит правильным поступкам и мотивирует на лучшие свершения во имя своего народа и каждого из нас. Слова писателя, произнесенные им с различных общественных и государственных трибун, величайшие умы нашего времени разбирают на цитаты, восторгаясь масштабу безграничной мудрости Исмаила Шихлы, его проницательности, храбрости и невероятному набору человеческих качеств. Порядочность, высокая гражданская позиция и принципиальность были верными спутниками писателя на протяжении всей его жизни. Он никогда не шел на поводу у других людей. Эльмира Ахундова называла Исмаила Шихлы «самым совестливым и по-рыцарски благородным писателем азербайджанской земли». Одним из мероприятий, приуроченных к 100-летию со дня рождения народного писателя стала премьера фильма Ölən dünyanın yaddaşı, автором и режиссером которого стал известный публицист Ариф Алиев. В картине снялась звезда турецкого кинематографа, наша соотечественница Несрин Джавадзаде.

В 2019 году был избран проект-победитель конкурса по созданию памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву. Решением жюри, из 26 проектов, представленных на проведенный Министерством культуры, Исполнительной властью города Баку и Фондом Гейдара Алиева открытый скульптурный конкурс по созданию памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву, победителем избран проект Ханлара Ахмедова. Памятник будет установлен на площадке вблизи от станции метро «Ичеришехер» (улица Истиглалийят). Напомним, что инициатива установки памятника принадлежит Бахраму Багирзаде. Он озвучил ее на встрече деятелей культуры с президентом Ильхамом Алиевым.

В 2019 году в Азербайджане впервые прошел I Международный Фестиваль культуры аутизма для детей с синдромом аутизма. Мероприятия состоялись в Центре Гейдара Алиева, в них приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева. На фестивале дети с аутизмом из разных стран продемонстрировали свои таланты в различных областях искусства, исполнили песни, донося до аудитории главный месседж фестиваля — «Мы — неразрывная часть общества».

В 2019 году в Баку состоялась презентация романа «Боль», посвященного Ходжалинскому геноциду. Авторы произведения – известный израильский эксперт по международным отношениям Арье Гут и его отец, писателя Эмир Гут. Роман, написанный израильскими авторами, является ценным вкладом в информационную кампанию «Справедливость к Ходжалы», проводимой с 2008 года по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой. Роман вышел в свет на трех языках — азербайджанском, русском и английском. Арье Гут заявил, что при написании книги свою главную цель он видел в том, чтобы донести до мира всю правду об оккупации армянами Нагорного Карабаха и одной из самых чудовищных этнических чисток минувшего столетия – геноциде в Ходжалы, которому мирное азербайджанское население этого города подверглось 26 февраля 1992 года. Подчеркнув, что произведение основано на реальных событиях, фактах, изложенных свидетелями, пережившими Ходжалинскую расправу, он сказал, что в книге звучит призыв к выявлению кровавых расправ, злодеяний и других преступлений, совершенных армянами против азербайджанцев, и наказанию виновных.

В 2019 году в Баку прошел 17 Чемпионат мира по игре «Что? Где? Когда?», который вернулся к нам спустя 15 лет и установив рекорд по числу участников – 75 команд из 29 стран мира. На чемпионат съехались знатоки со всего мира. Кубок победителя отправился в Россию благодаря победе команды Михаила Савченкова.

Впервые в 2019 году Баку принял Евразийский литературный фестиваль фестивалей LiFFt. Крупнейшее событие в литературном мире в этом году прошло в четвертый раз под патронатом ООН, при содействии Международного гуманитарного фонда LiFFt, Ассамблеи народов Евразии и Фонда Гейдара Алиева с азербайджанской стороны. Фестиваль в Баку состоялся благодаря победе в предыдущем LiFFt азербайджанского писателя Вариса Йолчуева. На фестиваль в Азербайджан приехали Кшиштоф Затравски (Польша), Олжас Сулейменов (Казахстан), Рикардо Сейдль (Бразилия), Константин Кедров-Челышев (Россия), Мартин Динков (Франция), Александр Александер (Германия), Нина Гейде (Дания), Селим Азимович (США), Идо Нетаньяху (Израиль), Массимо Мадрисио (Италия) и мн.др.

В 2019 году народный артист Азербайджана EMIN представил проект «Азербайджан 101», в котором объединил 28 азербайджанских исполнителей. Помимо самого EMINа, это — Зульфия Ханбабаева, Юсиф Айвазов, Аббас Багиров, Адалят Шукюров, Азад Шабанов, Айсель Мамедова, Джамиля Гашимова, Джейхун Зейналов, Ильгар Хаял, Манана Джапаридзе, Раст, Сабир, Самир Багиров, Самра, Тунзаля Агаева, Фаиг Агаев, Айгюн Кязымова, Севда Алекперзаде, Хаям Нисанов, Мири Юсиф, Эльнур Гусейнов, Самир Джафаров, Эльчин Азизов, Elman, Jony, Ellai и Bahh Tee. Автором слов к песне выступила вице-президенть Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, а музыку написал композитор Руслан Агабабаев. Премьера песни состоялась в дни празднования Независимости Республики.

Помимо этого, EMIN представил в уходящем году еще одну композицицию, посвященную Родине, на этот раз с известным российским певцом и композитором Максимом Фадеевым — «Мой Азербайджан». Песня стала хитом и вошла в альбом EMIN’а «Неба не боялись».



В 2019 году впервые в истории азербайджанской музыки наш артист подписал контракт с Warner Music Group. Речь идет об Исфаре Сарабском.

Имя музыканта официально добавлено в обширный список Warner Music Group, одной из трех ведущих звукозаписывающих компаний в мире.На данном музыкальном лейбле выпускались и выпускаются Арета Франклин, Эдит Пиаф, «The Doors», Бред Мельдау, Нил Янк, Майкл Бубле, Фил Коллинз, Авишай Коэн, Дэвид Гетта, JAZ-Z, Muse, «Deep Purple», «Bee Gees», Девид Боуи, Алис Купер, Эрик Клептон, Daft Punk, Бруно Марс и сотни других известных артистов.

«Это не только мое достижение, но и достижение всего Азербайджана. Я надеюсь, что теперь наша музыка приобретет большее количество слушателей по всему миру, и о нашей культуре и прекрасной стране узнает еще больше людей», — п рокомментировал певец свой успех в интервью #.

В 2019 году Азербайджанскому музею ковра присвоен статус «Национальный», а Государственному музыкальному театру и Государственному русскому драматическому театру присвоили статус «академический».

В 2019 году Список всемирного наследия ЮНЕСКО пополнился еще одним азербайджанским обьектом. Это — «Исторический центр Шеки вместе с Дворцом шекинских ханов».