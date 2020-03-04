Итоги бизнес – форума в Баку: прямой авиарейс Ростов – Баку, новые контракты и соглашения

В рамках Дней Ростовской области в Баку проходит бизнес – форум, посвященный развитию торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между Ростовской областью и Азербайджаном. В работе форума принимает участие губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Как сообщила # пресс-секретарь губернатора Ростовской области Ирина Четвертякова, в Баку прибыла делегация в составе 54 человек.

«По предварительным итогам 2019 года, у Ростовской области неплохой внешнеторговый оборот с Республикой Азербайджан – он составляет почти 61 млн. долларов, в том числе экспорт – около 51 млн. долларов, импорт – около 10 млн. долларов. Положительное сальдо внешнеторгового баланса – 41 млн. долларов. Ростовская область поставляет в Азербайджан продовольствие, а также сырье для его производства, машиностроительную и химическую продукцию. Вместе с тем доля нашей торговли во внешнеторговом обороте Ростовской области не достигает и 1%. Это категорически не соответствует нашему потенциалу, и мы намерены расширять линейку взаимных поставок», — ставит задачу по развитию партнерства донской губернатор.

Среди стратегических направлений сотрудничества Василий Голубев выделяет такие сферы, как аграрная отрасль, комбайностроение и поставка энергетического оборудования.

Он напомнил азербайджанским партнерам, что в ноябре прошлого года «Ростсельмаш» подписал с компанией «АзерМаш» соглашение об организации в Азербайджане сборочного производства комбайнов модели NOVA. Помимо этого, таганрогское предприятие «Красный котельщик» участвует в модернизации энергообъектов республики.

«В обеих сферах есть большие поля для совместной деятельности», — заявил губернатор.

Василий Голубев также назвал успешным пример взаимодействия донской компании «Вотерфолл» и азербайджанского предприятия «Сокар Полимер», отметив, что это партнерство открывает новые перспективы для эффективного сотрудничества и стало первым проектом государственно-частного сотрудничества в сфере высоких технологий.

«Будем его продолжать», — уверен глава Ростовской области.

В бизнес-форуме принимают участие представители различных компаний и ведущих бизнес-ассоциаций Азербайджана и Ростовской области.

В рамках форума состоялось подписание ряда соглашений. Одно из них – контракт о поставках высокотехнологичного оборудования на сумму 1 млрд. рублей между ростовским «Форте-холдинг» и азербайджанской «Термотек».

Сегодня же Василий Голубев провел встречу с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.

Среди прочих вопросов стороны обсудили запуск прямого авиасообщения между Ростовом и Баку:

«В ближайшее время Ростов-на-Дону и Баку свяжет авиасообщение. Прямые авиарейсы будут предусмотрены дважды в неделю и стартуют уже в конце этого месяца», — заявил Василий Голубев.

Напомним, что накануне вопросы расширения партнерства в экономической и гуманитарной сферах обсуждались на встрече губернатора Ростовской области Василия Голубева и президента Республики Азербайджан Ильхама Алиева.

Дни Ростовской области в Баку завершатся 5 марта.