Правительство Италии приказало полиции арестовать роскошную яхту стоимостью около 700 миллионов долларов, которую в СМИ связывают с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщает Reuters/

Элегантная шестипалубная Шехерезада проходила ремонт в итальянском порту Марина-ди-Каррара с сентября, но недавняя деятельность в доке показала, что экипаж, возможно, готовится выйти в море.

Источник, непосредственно знающий о недельном расследовании в отношении судна, сообщил, что полиция считает, что владельцем яхты является Эдуард Худайнатов, бывший руководитель российского энергетического гиганта «Роснефть», который пока не подпадает под санкции ЕС.

В заявлении, в котором объявляется приказ об аресте, министерство финансов не назвало имени собственника, отметив лишь, что у него есть связи с «выдающимися элементами российского правительства».

В министерстве сообщили, что сам владелец не находится ни в каких санкционных списках, составленных Брюсселем после российского вторжения в Украину. Однако там говорится, что Рим попросил Брюссель исправить это и приказал арестовать яхту до принятия решения.

Полиция поднялась на яхту поздно в пятницу, чтобы выполнить приказ, сообщило правительство Италии.

В марте и апреле Италия конфисковала виллы и яхты на сумму более 900 миллионов евро у богатых россиян, регулярно приезжавших в страну на отдых и покупавших недвижимость во многих престижных местах.

Однако полиция сообщила Reuters, что им было трудно установить настоящего владельца Шехерезады, зарегистрированной на Каймановых островах и построенной немецкой фирмой Luerssen.

Доставленная своему загадочному владельцу в 2020 году, яхта имеет две посадочные площадки для вертолетов и может принять 18 гостей и 40 членов экипажа.

Организация, созданная заключенным критиком Путина Алексеем Навальным, ожесточенным критиком Путина, в марте обнародовала отчет, в котором утверждается, что лодка принадлежит Путину.

В нем говорится, что многие члены его экипажа были привлечены из Федеральной службы охраны (ФСО), которой возложена задача защищать президента России.