Замглавы Совета безопасности, бывший президент и премьер-министр России Дмитрий Медведев, предположительно, владеет 29-метровой яхтой «GV» («ГВ»). О судне, построенного в 2017 году на итальянской верфи Monte Carlo Yachts, сообщается в расследовании «Верстки».

Яхта модели MCY 96 предназначена для продолжительных морских путешествий и ходит под флагом островного государства Палау. В июне она впервые была замечена в российских водах. Оценочная стоимость GV составляет 421,5 млн рублей ($5 млн).

Яхта зарегистрирована на офшорную компанию Unicorn Holdings Group Inc. с Сейшельских островов. После прохождения таможни GV покинула Черное море и направилась внутрь страны, пройдя через Азовское море, Дон, Ростов, Волгу и достигнув конечного пункта маршрута — поселка Екатериновка около города Конаково в Тверской области. После краткого пребывания в местной гавани, яхта начала курсировать по Волге.

Расследователи отмечают, что даже после начала войны в Украине яхты богатых россиян регистрируются в иностранных юрисдикциях. Чтобы использовать судно в российских водах, россияне оформляют временный ввоз по договору бербоут-чартера.

Предполагаемым капитаном GV на протяжении маршрута является 39-летний житель Конакова Анатолий Наумов. В телефонных книгах он записан как «Анатолий Капитан», «Анатолий Катер», а также как «Толя Фотиния» и «Дмитрий М».

О яхте «Фотиния», связанной с семьей Дмитрия Медведева, рассказывала команда Алексея Навального в расследовании «Он вам не Димон». Формальным владельцем яхты является компания «Инвестиционное содружество», принадлежавшая кипрскому офшору Ильи Елисеева, однокурсника Медведева. После начала войны в Украине эта компания была переоформлена на российские структуры. В 2019 и 2021 годах в «Инвестиционном содружестве» получал зарплату и Наумов, следует из утечек базы ФНС.

Чтобы окончательно подтвердить связь GV с Дмитрием Медведевым, журналист «Верстки» провел телефонный разговор с Наумовым, представившимся таможенным инспектором. В результате разговора подтвердилось, что Наумов связан с оформлением яхты, а на судне установлен «специальный режим» для Дмитрия Медведева.