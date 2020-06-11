Историк искусства: «Многие онлайн проекты утонули в информационном шуме»

Российский информационно-культурный центр в Баку (РИКЦ) ко Дню России организовал онлайн-выставки известного азербайджанского фотографа, куратора и историка искусства Рустама Гусейнова. Ранее автор посетил российские города в рамках программы Россотрудничества «Новое поколение».

Обе выставки с большим успехом были представлены в галереях и впервые представлены в виртуальном арт пространстве.

Онлайн-выставка Рустама Гусейнова «Между Европой и Азией» посвящена Оренбургской области России. На выставке представлены фотографии, рассказывающие об архитектуре Оренбурга, повседневной жизни, природе города и области. Город Оренбург уникален прекрасно сохранившимся историческим центром, в частности деревянной квартальной застройкой и памятниками, тесно связанными с жизнью и творчеством А.Пушкина, Т.Шевченко, А.Плещеева и др., а сам край является географической границей между Европой и Азией.

Ознакомиться с выставкой можно здесь: https://www.uchitelrusdili.ru/serdce-urala.

Вторая онлайн-выставка — «Сердце Урала» посвящена Пермскому краю, его природе культуре, истории и современной жизни. Посетить ее можно по этой ссылке: https://www.uchitelrusdili.ru/serdce-urala-1.

В связи с эпидемиологической ситуацией в Азербайджане все выставки переведены в режим онлайн.

«Я сожалею о сложившейся ситуации, но нам остается это принять и не опускать руки. Фотографам я советую приглядеться к местам, где они живут. В Баку наступает жара, есть сильное солнце и соответственно глубокие тени. Это позволяет снять великолепные фотографии с контрастами. Увлекающимся фотографией и любителям фотоискусства я советую обратить внимание на серию фото Эдварда Вестона в Мексике, он на этом выстроил сильный визуальный ряд», — говорит Рустам Гусейнов в интервью #.

В качестве куратора он провел множество различных выставок и осуществил ряд интересных проектов, как в Азербайджане, так и заграницей.

Отвечая на вопрос, насколько востребованными оказались в целом виртуальные выставки в азербайджанском сегменте Интернета, Р.Гусейнов сказал:

«К сожалению, слабо. В первую очередь потому, что наш зритель не привык к этому формату. Во-вторых, организаторы многих из них не сильны в интернет маркетинге и их выставки просто не дошли до массового зрителя, утонув в информационном шуме».

При этом, куратор весьма позитивно высказался на тему возвращения в жизнь арт событий, причем в самом ближайшем времени:

«Если ситуация не улучшится и ограничения на количество лиц не будут сняты, то выставки будут функционировать в формате индивидуальных туров. Ведь ощущение от созерцания искусства в реальности и в Интернете совершенно разное», — заключил Гусейнов.