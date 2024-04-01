В Русском доме в Баку состоялась выставка и лекция исследователя, фотографа и куратора Рустама Гусейнова, в рамках проекта «Беседы о культуре и искусстве», посвященная известному историку Ивану Павловичу Щеблыкину.

Талантливый историк, реставратор и художник И.П. Щеблыкин одним из первых исследовал Сабаиловский замок, реконструировал облик раннесредневековой Шемахи, занимался реставрацией Дворца ширваншахов и других исторических памятников Азербайджана. Кроме этого Щеблыкин был прекрасным художником, часто иллюстрировал свои труды.

Рустам Гусейнов подробно рассказал о жизненном пути и работе Щеблыкина в Азербайджане, дал подробный анализ его научной деятельности и её значения сегодня. Детально были рассмотрены отдельные аспекты деятельности Щеблыкина, посвященные историческим памятникам Азербайджана.

На лекции были показаны исторические реконструкции Щеблыкина, образ средневекового Баку эпохи ширваншахов.

Посетители ознакомились с выставкой рисунков и фотографий Ивана Павловича, особое внимание зрители уделили акварелям и графике, на которых были изображены средневековые архитектурные памятники Азербайджана.

Щеблыкин особое внимание в своей живописи уделял архитектурной школе Аджеми Нахичевани. Большой интерес также вызвали картины Ордубада начала 30-х годов XX века.