Испанская «Севилья» объявила, что хорватский полузащитник Иван Ракитич покинул клуб. Напомним, ранее стало известно, что Ракитич близок к переходу в саудовский «Аль-Шабаб».

Ранее сообщалось, что хорватский футболист недоволен количеством игрового времени, которое он получает при новом главном тренере «Севильи» Кике Санчесе Флоресе. Отмечалось, что полузащитник перейдёт в «Аль-Шабаб» до 30 января, подписав двухлетний контракт.

35-летний Ракитич вернулся в «Севилью» из «Барселоны» в 2020 году. До этого он выступал за андалусийский клуб с 2011 по 2014 год. За это время он принял участие в 323 матчах во всех турнирах, в которых отметился 51 голом и 63 результативными передачами. (championat.com)