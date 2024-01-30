Порядком 15 предприятий Азербайджана, сплотившись на едином стенде «Azerbaijan», приняли участие на прошедшей в Берлине Международной Зеленой неделе — крупнейшей в мире выставке самых разных отраслей и направлений сельского хозяйства.

Мероприятие проводится ежегодно в Берлине с 1926 года, исключением стали нескольких лет в первой половине 20-го века из-за инфекционных болезней и войны, а также 2021 и 2022 года в связи с пандемией коронавируса уже нашего века.

Название выставки носит несколько условный характер. Выставка не ставит целью защиту животного мира: на ней присутствуют павильоны изделий из натуральных мехов и кожи, доминируют мясные изделия, а также открыт огромный амбар, где выставлены самые разные домашние животные — коровы, бараны, ламы, свиньи, куры, лошади и т.д, что означает транспортировку животных и хранение на очень ограниченном пространстве в течение 10 дней, чему из года в год противятся защитники животных. С другой стороны, выставка дает много пространства для натуральных продуктов и бережного отношения к экологии. Выставка отстаивает традиции и пользуется большой популярностью среди населения и приезжих, а также поддерживается мощным лобби фермеров.

Данное мероприятие становится темой номер один в немецкой столице и за ее пределами и посещается целым рядом политиков, дипломатов, фермеров и промышленников.

Отсутствие России с ее традиционно огромным павильоном, а также отсутствие впервые за многие годы Украины, повышенные цены на энергию, неопределенность в мире — все это отозвалось меньшим масштабом по сравнению с допандемическими временами – несколько павильонов к сожалению непривычно пустовали.

В 2023 выставка отметила свой 87-ой выпуск, а Азербайджан участвовал в ней уже в 14-й раз. Наш стенд на выставке был организован агентством по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO), имеющим большой опыт в организации данной выставки и подобных мероприятий в целом и представлен компаниями, работающими в сфере производства соков, вин, сухофруктов, минеральных вод, кофе чая а также кулинарных и кондитерских изделий, таких как Azgranata, Meysari, Badamli, Babek Sirab, Balkhoorma и другие.

Особую роль на нашем павильоне играл ресторан Баку из Варшавы, который пользовался бешенной популярностью у посетителей. Шеф-повар Сахиб с супругой Кенуль ханум готовили и сервировали блюда нашей национальной кухни всем на радость – тут были и плов-гара, и долма, и кутабы и, конечно же, знаменитые на весь мир сладости – шекер-бура, пахлава, бадам-бура и другие. По словам Сахиб-муалима, хитом блюд стали кутабы – мясные и с зеленью, от клиентов у кулинаров буквально не было отбоя.

Вице-президент компании Азграната Ибрагим Тахмазов дал интервью #. Ибрагим- муаллим, представляющий сразу три компании (Азграната, Граната и вина Мейсари) ежедневно в течение 10 дней Зеленой Недели работал на нашем стенде.

Особым спросом в этом году пользовались вина – сухие и полусухие, но не намного отставал и гранатовый сок. Ибрагим-муаллим отметил, что покупателей в этом году было существенно больше, чем в прошлом, в основном объясняя выгодным положением стенда – он находился в первом же павильоне после входа (номер 18).

Представитель компании отметил, что намерен привести больше винной продукции в следующем году и в целом желает, чтобы на нашем стенде было больше инвентаря и товаров. На стенде ежедневно звучала национальная музыка, иногда участники и посетители стенда танцевали, что моментально привлекало внимание окружающих и перед стендом по всему периметру выстраивалась очередь из зрителей.

От своего имени добавлю, что очень желаю, чтобы в следующем году мы сохранили свое месторасположение именно в 18-м зале, за все 14 лет участия на Зеленой Неделе у нас была впервые настолько выгодная локация – редкий посетитель мог нас пропустить, и, кроме того, близость к входу обеспечивала тот факт, что посетители приходили к нам со свежими силами, еще с нерастраченным бюджетом, а многие также еще и возвращаясь, повторно подходили к стенду.

Фариз Гасымлы, Берлин, специально для #