Государственная почтовая служба Испании представила набор из четырех марок, посвященный разным оттенкам кожи. Таким образом ведомство хотело привлечь внимание к расовому неравенству, однако вместе этого вызвало волну критики со стороны активистов. Испанскую почту обвинили в разрушительном и контрпродуктивном отношении к проблеме равенства, пишет The Guardian.

Мини-коллекция называется «Марки равенства», каждый из предметов которой изображает оттенок кожи. При этом чем он светлее, тем выше цена марки. Стоимость наиболее светлой составляет 1,6 евро (около 140 рублей), а наиболее темной — 0,7 евро (62 рубля). Выход набора приурочили к годовщине гибели в США афроамериканца Джорджа Флойда.

В испанской почте заявили, что значимость человека определяет не цвет его кожи. Коллекция «Марки равенства» отражает «болезненную и несправедливую действительность», от которой следует отказаться (lenta.ru)