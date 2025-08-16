Президент испанского футбольного клуба (ФК) «Реал Мадрид» Флорентино Перес Родригес выиграл судебное дело у интернет-издания El Confedencial, начатое из-за незаконной публикации аудиозаписи его частного разговора, — теперь онлайн-газета обязана возместить ему моральный ущерб в сумме €1. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте пресс-службы футбольного клуба.

Уточняется, что неправомерная публикация произошла в 2021 году. Судья, выносивший решение по данному делу, признал, что форма и содержание обнародованного аудиосообщения показывают, что намерение редакции состояло в том, чтобы подорвать публичный имидж Переса Родригеса.

Суд обязал газету в течение 15 календарных дней подготовить материал, в котором будет опубликовано его решение, а также прекратить незаконное использование данного, имеющегося в распоряжении El Confedencial сообщения.

«Солидарно возместить истцу ущерб в символической сумме в €1, а также нести все судебные расходы, понесенные в ходе судебного разбирательства», — подытожили в документе.