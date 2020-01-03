Испанские социалисты согласились на переговоры по Каталонии

Соглашение социалистов, формирующих правительство Испании, с Левыми республиканцами Каталонии (ERC) предусматривает проведение переговоров по выходу из кризиса в Каталонии.
Предполагается, что переговоры пройдут между женералитетом Каталонии и правительством Испании, а их результаты представят на утверждение жителям автономного сообщества, сообщает РИА Новости.
Со своей стороны Левые республиканцы Каталонии согласились не мешать утверждению лидера социалистов Педро Санчеса на пост премьера Испании. Дата обсуждения и голосования по кандидатуре Санчеса должна быть официально объявлена в ближайшее время. По предварительным данным, заседания будут назначены на 4, 5 и 7 января.
| 2020-01-03T08:17:03+00:00 3 января 2020, 10:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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