Испанские социалисты согласились на переговоры по Каталонии

Соглашение социалистов, формирующих правительство Испании, с Левыми республиканцами Каталонии (ERC) предусматривает проведение переговоров по выходу из кризиса в Каталонии.
Предполагается, что переговоры пройдут между женералитетом Каталонии и правительством Испании, а их результаты представят на утверждение жителям автономного сообщества, сообщает РИА Новости.
Со своей стороны Левые республиканцы Каталонии согласились не мешать утверждению лидера социалистов Педро Санчеса на пост премьера Испании. Дата обсуждения и голосования по кандидатуре Санчеса должна быть официально объявлена в ближайшее время. По предварительным данным, заседания будут назначены на 4, 5 и 7 января.