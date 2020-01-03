Испанские социалисты согласились на переговоры по Каталонии

Со своей стороны Левые республиканцы Каталонии согласились не мешать утверждению лидера социалистовна пост премьера Испании. Дата обсуждения и голосования по кандидатуре Санчеса должна быть официально объявлена в ближайшее время. По предварительным данным, заседания будут назначены на 4, 5 и 7 января.