Испанская Лига расследует командный обед «Барселоны» в доме Месси

Испанская Примера начала расследование в отношении футболистов «Барселоны», которые присутствовали на обеде в доме Лионеля Месси. Об этом сообщает AP News.

Ранее стало известно, что Месси организовал командный обед в своем доме для игроков первой команды «Барселоны». Капитан каталонцев хотел отпраздновать трудную победу над «Валенсией» со счетом 3:2 в последнем туре Примеры и сплотить команду перед решающим матчем в за чемпионство с «Атлетико», который состоится 8 мая.

По информации источника, даже если за Лига найдет нарушение коронавирусного протокола, санкции в отношении игроков «Барселоны» будут незначительными. (Газета.Ру)

| 2021-05-05T01:57:30+04:00 5 мая 2021, 06:30|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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