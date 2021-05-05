Испанская Лига расследует командный обед «Барселоны» в доме Месси

Испанская Примера начала расследование в отношении футболистов «Барселоны», которые присутствовали на обеде в доме Лионеля Месси. Об этом сообщает AP News.

Ранее стало известно, что Месси организовал командный обед в своем доме для игроков первой команды «Барселоны». Капитан каталонцев хотел отпраздновать трудную победу над «Валенсией» со счетом 3:2 в последнем туре Примеры и сплотить команду перед решающим матчем в за чемпионство с «Атлетико», который состоится 8 мая.

По информации источника, даже если за Лига найдет нарушение коронавирусного протокола, санкции в отношении игроков «Барселоны» будут незначительными. (Газета.Ру)