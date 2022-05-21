Испания отменила требование о наличии сертификата о вакцинации для пересечения своей границы, теперь всем туристам можно въезжать в страну по ПЦР-тестам. Об этом сообщает портал La Informacion.

«С 21 мая граждане стран, не входящих в Евросоюз, которые въезжают в Испанию по морю или воздушной авиацией, могут предъявлять по прибытии только справку с ПЦР- или антиген-тестом, сделанными не ранее чем за 72 и 24 часа до поездки соответственно», — говорится в сообщении.

Также в страну можно въехать по сертификату о вакцинации, одобренному Минздравом Испании или справке о перенесенном в течение 180 дней коронавирусе. Детям младше 12 лет никакие сертификаты или справки не нужны.

«Аналогичным образом, пассажиры, прибывающие морем, а также пассажиры, прибывающие в аэропорты с цифровым сертификатом ЕС Covid или признанным эквивалентом Европейской комиссией, не должны будут заполнять форму санитарного контроля SPTH», — пишет портал.

Министерство промышленности, торговли и туризма пояснило, что новое правило «ослабляет» требования, чтобы приравнять туристов из стран, не входящих в ЕС, к гражданам Евросоюза и ассоциированных стран Шенгенского соглашения в преддверии туристического сезона.