Германия согласовала в конце 2023 года поставку вооружений Саудовской Аравии — впервые после убийства журналиста Джамаля Хашкаджи в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле в октябре 2018 года. Эту информацию подтвердил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Ранее такие данные распространил журнал Der Spiegel. По его данным, ФРГ разрешила, в частности, отправить 150 ракет IRIS-T производства компании Diehl Defence.

«Я могу подтвердить эту информацию», — сказал Хебештрайт. По его словам, речь идет «не о тех ракетах, которые известны по поставкам на Украину». Эр-Рияд получит ракеты, «которые запускаются с самолетов по целям в воздухе», добавил он.