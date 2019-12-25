Искусство спасет жизнь: художники творят добро

«Золотая рыба», «Глаза вселенной», «Гранатовый шарм», «Благословение» — картины лучших художников Азербайджана представлены на благотворительной выставке «Надежда на жизнь» в Музее современного искусства, сообщает #.

Идея сплотить мастеров живописи вокруг спасения человеческой жизни пришла известному азербайджанскому художнику Милене Набиевой. Все картины, вошедшие в экспозицию, а это – 37 произведений, выставлены на продажу, вырученные средства будут направлены на лечение Нармины Кичибековой, страдающей тяжелым недугом.

Свои работы организаторам проекта подарили Алтай Садыхзаде, Салхаб Мамедов, Намиг Мамедов, Мелик Агамалов, Закир Ахмедов, Явар Султанов, Эльдар Гурбанов, Али Шамси, Рашад Мехтиев, Ариф Гусейнов, Сабина Шихлинская, Мир Азер Абдуллаев, Вугар Мурадов, Эльяр Алимирзоев, Мусеиб Амиров, Елена Хагвердиева, Инна Костина, Азад Алиев, Субхан Мамедов, Милена Набиева, Айтен Рзакулиева, Махмуд Рустамов, Метин Шерифов, Тамилла Гасанова, Рафаэль Алиев, Рашад Бабаев, Анар Гусейнзаде, Эльнур Бабаев, Анар Йолчиев, Эмин Аскеров, Интигам Агаев, Рагим Гашимов, Эйваз Султанлы, Джалал Агаев и Нигяр Нариманбекова.

Картины художников Нигяр Нариманбековой и Милены Набиевой купили первыми.

«Я очень рада, что моя работа была продана. Она непременно принесет счастье человеку, который ее приобрел, потому что он купил ее во благо спасения человека», — делится Нигяр Нариманбекова с корреспондентом #.

У Нигяр Нариманбековой одно принципиальное правило: она не продает свои картины. Нигде и никому.

«Я считаю, что как только человек начинает менять свой дар на деньги, этот дар очень скоро его покинет, превратившись в конвейер, бизнес. После смерти художника – да, родные, могут продавать его творения. А при жизни я могу продать свою картину только ради спасения чьей-либо жизни. В этот раз мы помогаем Нарминочке Кичибековой. На открытие выставки пришла ее мама. Никогда мне не забыть ее глаза, полные слез…

Я дала себе слово – пока у меня будет кусок хлеба, я не буду продавать свои картины. Но буду дарить их организаторам таких замечательных выставок, как эта, чтобы творить добро, спасать самое ценное, что есть в нашей жизни – сердце человека», — заявила Нигяр Нариманбекова.

Милену Набиеву, которая, помимо организационной работы, также представила на выставке пару своих работ, переполняют эмоции:

«Безмерно благодарна всем замечательным художникам, которые поддержали мою инициативу, и приняли участие в этой выставке. Спасибо каждому человеку, который уже купил или еще купит эти прекрасные творения наших мастеров. Спасибо всем журналистам, которые посвятили свои репортажи нашему проекту. Доброта спасет мир – эта фраза вне времени, вне всяких преград, потому что ничто в жизни не может помешать нам, людям, творить добро! А когда наши благие деяния направлены на спасение жизни человека, масштаб этой доброты приобретает вселенское значение. Мы продолжим этот проект, и очень верю, что вместе сможем подарить надежду на спасение там, где ее ждут всей душой и с открытым сердцем», — заявила автор проекта и куратор выставки в интервью #.

К слову, многие художники готовы продолжить свое участие в последующих благотоворительных проектах Милены Набиевой. А Нигяр Нариманбекова уже пообещала принести в дар проекту одну из своих самых известных работ «Птица счастья», отмеченной золотыми медалями на различных международных выставках.

Отметим, что выставка-продажа «Надежда на жизнь» продлится до 27 декабря. Каждый желающий может приобрести понравившееся полотно и помочь Нармине Кичибековой получить дорогостоящее лечение.