Ирландия не стала признавать результаты выборов президента в Беларуси

Глава МИД Ирландии Саймон Ковени выразил обеспокоенность происходящими в Беларуси событиями и заявил, что Ирландия не признает результаты состоявшихся в этой стране президентских выборов.
«Я по-прежнему глубоко обеспокоен происходящими в Беларуси событиями и решительно осуждаю нарушения прав человека, которые мы наблюдаем после президентских выборов, прошедших с нарушениями», — говорится в заявлении министра, опубликованном на сайте ирландского МИД.
«Результаты (выборов) не являются легитимными, о чем свидетельствуют запугивания и задержания, имевшие место как до, так и после выборов», — указал Ковени.
«Ирландия не считает результаты выборов истинным отражением демократической воли белорусского народа», — подчеркнул глава МИД Ирландии.
«Крайне необходимо, чтобы мы сотрудничали с международным сообществом с целью обеспечить уважение прав и демократической воли народа. Только Беларусь и ее народ должны определять свое будущее», — добавил Ковени.(РИА Новости)