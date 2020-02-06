Иранские фантазии президента Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что иранские власти либо слишком гордые, либо глупые, чтобы просить Вашингтон помочь с восстановлением экономики.

Трамп отметил, что из-за жестких американских санкций экономика Ирана находится в очень плохом положении.

«Мы сможем помочь наладить ее в короткое время, но, вероятно, они слишком горды или слишком глупы, чтобы попросить о помощи. Посмотрим, какой они изберут путь. Это полностью зависит от них», — заявил президент США.

Он вновь призвал Тегеран отказаться от стремления разработать ядерное оружие. «Иранский режим обязан отказаться от стремлений к ядерному оружию, прекратить распространять террор, смерть и разрушения»,- сказал Трамп во время ежегодного обращения к Конгрессу о положении дел в стране.

К последней части выступления вопросов нет. Но вот все, что он говорил до этого, можно, конечно, назвать и интересным. Но скорее — весьма странным. Ведь президент США не вчера родился, и должен быть в курсе особенностей взаимоотношений Америки и Ирана. Не у каждого получится и во сне представить себе картину обращения Тегерана к Вашингтону с просьбой о помощи в восстановлении экономики ИРИ. Потому, видите ли, что как заявил Трамп, американцы это могут сделать очень быстро. Но как он вообще представляет себе весь этот процесс? В нынешней ситуации, при этом состоянии отношений? Поэтому уместно допустить, что эта странная речь носит провокативный характер. И, кстати, это уже не первый такой случай с его стороны. Конечно, интересно, чего добивается Трамп такими выступлениями?

Своей версией поделился с # политолог-международник Ильгар Велизаде:

— Прямо признаем, что это заявление президента США вызывает удивление. Но это с одной стороны. С другой – возможно оно было рассчитано на внутреннюю политическую динамику в Иране, которая сегодня достаточно интересна.

Сейчас Иран находится в преддверии парламентских выборов. Страсти, как всегда, накалены, тем более на фоне того, что Совет стражей Конституции не допустил к участию в них целого ряда кандидатов, большей частью от представителей реформаторского звена.

Поэтому нынешнее заявление Трампа, если и нельзя считать прямым вмешательством в дела Ирана, то косвенно оно способно как-то повлиять на динамику предвыборного процесса, в частности, дать определенные аргументы сторонникам тех сил, которые все еще рассчитывают на диалог с Западом.

Конечно, это слабая поддержка, ввиду того, что имидж Соединенных Штатов в Иране достаточно низкий, но в то же время это существенный фактор в изменениях настроений или предпочтений. Это дает надежду тем слоям в иранском обществе, которые все-таки считают, что диалог с Западом может дать свои результаты.

И вот заявление Трампа обращено, скорее всего, именно к этим людям, которые таким образом могут получить пусть и малоутешительную, слабую, но моральную поддержку своим надеждам.

Чего-то большего от этих заявлений ждать не стоит. Что они найдут какую-то реализацию или вызовут ответную реакцию у Тегерана, например. Поскольку в Иране на официальном уровне все контакты с США считаются не соответствующими национальным интересам.

С другой стороны, вот эти заявления Трампа могли бы создать определенный фон для внутриполитических процессов в самой Америке. Здесь тоже есть силы, которые выступают за смягчение позиции Соединенных Штатов в отношении Ирана.

Но, как говорится, что сделано, то сделано, гадание на кофейной гуще, конечно, дело неблагодарное. Поэтому, думаю, если исходить из постулата, что все происходящее не случайно, то определенная цель за этими заявлениями Трампа стоит. Но вот как она будет достигнута в реальности, в конкретных делах, может показать только дальнейшее развитие ситуации.