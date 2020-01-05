Иран выдаст за голову Трампа $80 миллионов

Государственное телевидение Ирана объявило о награде в размере 80 миллионов долларов за голову президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на британский таблоид The Mirror.

На телевидении сказали, что так как население Ирана составляет 80 миллионов человек, то с каждого можно было бы собрать по доллару и передать эту сумму тому, кто убьет американского лидера.